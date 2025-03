"Piemonte is..eccellenza Piemonte": presentato a Roma il nuovo brand che accompagnerà i prodotti piemontesi di qualità

Una regione con 14 Dop e 9 Igp, 19 vini Docg e 41 Doc, 344 prodotti agroalimentari tradizionali e 600 prodotti tipici di montagna, per 45.000 aziende agricole e 10 distretti del cibo. Per questo nasce il marchio Eccellenza Piemonte – Piemonte is, sotto il quale vi è la bandiera italiana che evoca l'identità nazionale e la vocazione internazionale, E poi il logo Piemonte is che può essere visto come un fiore che richiama la vitalità della terra o come una ruota che interpreta il movimento continuo e la capacità di innovare del sistema agroalimentare piemontese.

Lo ha presentato a Roma ad “Agricoltura È” - insieme al vicepresidente della Giunta regionale Elena Chiorino - l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni. Sarà il brand – sottolinea l’assessore - che accompagnerà la grande produzione tipica piemontese in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo, per dare identità e percezione alla regione che da sola rappresenta il 25% dei prodotti tipici italiani, a allo stesso tempo per generare più immagine e quindi più reddito per i nostri grandi produttori. Piemonte Is, Piemonte È... innovazione, ricerca, qualità ed eccellenza… ma, con un minimo di autoreferenzialità, noi possiamo anche leggerla secondo il nostro dialetto. Chissà se domani “Eccellenza Piemonte” potrà diventare il marchio che accompagnerà anche altre produzioni artigianali e industriali di qualità piemontese. Ora iniziamo un grande percorso condiviso con le associazioni datoriali, con i nostri consorzi e con i nostri imprenditori. Evviva il Piemonte!

Numerose le personalità che da lunedì 24 a mercoledì 26 marzo hanno fatto visita allo stand del Piemonte e degustato le specialità agroalimentari presentate: il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che ha chiuso la manifestazione; il ministro Francesco Lollobrigida, promotore dell’evento; il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, i ministri Guido Crosetto, Luca Ciriani, Matteo Piantedosi, Gilberto Pichetto Fratin e Daniela Santanchè; i sottosegretari Patrizio La Pietra, Luigi D’Eramo, Andrea Delmastro, Paola Frassinetti ed Emanuele Prisco; il presidente della Commissione Agricoltura del Senato Luca De Carlo e il vicepresidente Giorgio Maria Bergesio; i parlamentari Paola Ambrogio, Enzo Amich, Monica Ciaburro, Fabrizio Comba, Giovanni Donzelli, Naike Gruppioni, Mauro Malaguti, Aldo Mattia, Augusta Montaruli, Gaetano Nastri e Angelo Rossi; il capo di Gabinetto del ministro Lollobrigida Raffaele Borriello; il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha inviato un contributo video, e il vicepresidente Elena Chiorino, l’assessore regionale al Turismo e Sport Marina Chiarelli, il consigliere regionale del Piemonte Mario Castello, la presidente dell’Ente Nazionale Risi Natalia Bobba, la presidente Coldiretti Piemonte Cristina Brizzolari, il presidente della Provincia di Vercelli e coordinatore di “Risò” Davide Gilardino, il presidente di Piemonte Land of Wine (il consorzio che riunisce i consorzi dei produttori vitivinicoli piemontesi) Francesco Monchiero.