Tagli ai fondi del sociale? L'amministrazione Toscani replica alla minoranza

In occasione del consiglio comunale di Villadossola del 18 marzo, la minoranzaha effettuato un intervento in merito al punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2024, in particolare segnalando una spesa relativa agli interventi socioassistenziali inferiore nel 2024 rispetto ai dati dal 2018 in poi.

“L’amministrazione comunale – si legge in una nota - che dall’insediamento ha sempre preso contatti e si è sempre attivata per conoscere tutte le famiglie per qualsiasi tipo di necessità e difficoltà, intende contestare questo dato riportato in maniera non esatta, che letto così tra l’altro, sminuisce il lodevole lavoro svolto dagli uffici comunali addetti al servizio assistenza in stretta collaborazione con il servizio sociale professionale, rivelandosi quasi irrispettoso nei loro confronti. Si precisa peraltro che i medesimi uffici sono a disposizione per fornire tutti i dati corretti in maniera trasparente”.

Prosegue l’amministrazione: “Nell’esposizione delle cifre il capogruppo in particolare ha considerato una serie di capitoli di spesa che non sono nemmeno gestiti dal servizio assistenza, ad esempio la spesa per il servizio organizzato dal Ciss Ossola “invenduto a buon fine”, che si è mantenuta pressoché costante negli anni anzi è aumentata. Allo stesso modo la spesa relativa al contributo comunale alle scuole materne non statali, anche quella costante nel tempo”.

“Continuando nella disamina dei capitoli di spesa che sarebbero stati ridotti – prosegue l’amministrazione - si segnala che: la sezione “Ticket per indigenti” è stata ridotta nel tempo perché gli uffici hanno lavorato nel senso di far gestire, come da normativa, l’erogazione delle esenzioni - che pertanto non sono affatto diminuite - direttamente dall’Asl, in presenza di condizioni di disoccupazione, non a carico del comune, assicurando comunque ai cittadini il medesimo servizio; la spesa per i tirocinanti e pass, come noto, si mantiene grosso modo simile negli anni; il capitolo relativo ai servizi per anziani si è mantenuto costante nel tempo, il dato 2018 è superiore in quanto contempla anche la spesa per l’acquisto di un’autovettura destinata al servizio consegna pasti; la spesa per “Pari opportunità e assistenza “presenta un andamento crescente; il dato di spesa per contributi economici indigenti nel 2018 include anche la spesa per integrazioni rette, perché solo nel 2019 è stato istituito apposito capitolo per le medesime, i cui stanziamenti non sono stati presi in considerazione dal capogruppo dal 2019 al 2024; analogamente non sono stati presi in considerazione le minori entrate derivanti dalle agevolazioni dei servizi scolastici (trasporto e mensa), seppure regolarmente concesse, e tutti i fondi relativi alla solidarietà alimentare in periodo covid-19 che sono stati finalizzati all’erogazione di buoni spesa e i contributi economici per utenze e affitti per contrastare la fragilità dei nuclei familiari”.

Conclude l’amministrazione di Villadossola: “La spesa sociale inoltre, per sua natura, non ha un andamento costante essendo spesso legata a situazioni contingenti, basti citare le integrazioni rette e l’emergenza sanitaria. In conclusione, l’amministrazione Toscani non ha affatto tagliato i fondi del sociale”.