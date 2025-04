Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Derby di coppa a San Siro. Milan e Inter si sfidano oggi, mercoledì 2 aprile, nella semifinale d'andata di Coppa Italia. I nerazzurri, primi in classifica in Serie A, hanno eliminato la Lazio ai quarti di finale, mentre i rossoneri, reduci dalla sconfitta di Napoli e scivolati al nono posto in campionato, hanno superato, nel turno precedente del torneo, la Roma.

La sfida tra Milan e Inter è in programma oggi, mercoledì 2 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Milan-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva e in chiaro su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinty e sul sito di Sportmediaset.