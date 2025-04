TikTok vietato da sabato negli Usa, chi potrebbe acquistarlo?

(Adnkronos) -

TikTok rischia di essere vietato da sabato negli Stati Uniti, a meno che non venga acquistato da un proprietario statunitense. Si avvicina infatti la scadenza di 75 giorni decisa dal presidente americano Donald Trump con un ordine esecutivo nel suo primo giorno in carica. Sono almeno quattro i gruppi che hanno presentato offerte per acquistare l'app, ma ByteDance, il proprietario di TikTok, avrebbe probabilmente bisogno dell'approvazione del governo cinese per vendere, come scrive Axios. Per favorire la vendita, il 26 marzo Trump ha dichiarato che avrebbe abbassato i dazi sui prodotti cinesi se Pechino avesse accettato di rinunciare a TikTok.

A farsi avanti sono stati Frank McCourt di Shark Tank Kevin O'Leary e il fondatore di Project Liberty Frank McCourt. Insieme ad altri investitori, il gruppo si fa chiamare "People's Bid for TikTok" e hanno presentato un'offerta da 20 miliardi di dollari per acquisire l'app, come riporta Axios.

La Cnn cita inoltre MrBeast, al secolo Jimmy Donaldson, che ha presentato un'offerta insieme al fondatore di Employer.com Jesse Tinsley. "La nostra offerta rappresenta una soluzione win-win che preserva questa piattaforma vitale, affrontando al contempo le legittime preoccupazioni per la sicurezza nazionale", ha affermato Tinsley alla Cnn. "Siamo pronti a muoverci rapidamente e abbiamo riunito un team con una profonda esperienza in tecnologia, moderazione dei contenuti e governance della piattaforma", ha aggiunto.

Secondo la Cnbc, a gennaio anche il motore di intelligenza artificiale Perplexity ha presentato un'offerta per fondersi con TikTok. E lo scorso 21 marzo Perplexity ha reso nota la sua visione per l'app, che include la creazione di un algoritmo trasparente, il rafforzamento della fiducia e l'aggiunta di più funzionalità di intelligenza artificiale. "Un TikTok ricostruito e potenziato da Perplexity creerebbe la più grande piattaforma al mondo per la creatività e la scoperta della conoscenza", ha affermato la società in una nota.

Secondo quanto riportato da Politico, anche la società di software Oracle ha intensificato i colloqui con la Casa Bianca sulla gestione di TikTok. L'accordo comporta potenziali implicazioni per la sicurezza nazionale e Oracle supervisionerebbe i dati degli americani e garantirebbe che il governo cinese non possa accedervi, secondo quanto scrive Politico.