Dal comune di Anzola una donazione ad Anffas Vco

Una donazione che rappresenta un gesto di solidarietà importante verso Anffas Vco, che riconosce e dà valore al suo costante impegno verso le persone con fragilità psico fisica del nostro territorio. Il comune di Anzola d’Ossola ha infatti voluto devolvere l’intero ricavato dello spettacolo “In Comune (il senso del pudore)” della compagnia teatrale "Quei che RìDon", che si è svolto lo scorso 22 marzo presso il Circolo Culturale del paese. Una divertente commedia in dialetto che ha visto una sentita partecipazione e ha permesso di raccogliere 800 euro che sono stati donati ad Anffas.

Martedì 1° aprile, presso la sede di Anffas Vco, l’assessore del comune di Anzola Sandra Tedeschi ha consegnato l’offerta alla presidente Lina Bianchi; a questo momento hanno partecipato anche alcuni ragazzi che frequentano l’associazione.

“Desidero ringraziare di cuore il comune di Anzola per questo importante dono – afferma la presidente Bianchi -. Per noi è fondamentale il supporto del territorio e delle amministrazioni locali sia perché è un riconoscimento al lavoro che quotidianamente i nostri volontari portano avanti con i nostri ragazzi, sia perché la nostra associazione vive di donazioni. Ricordo che i servizi che offriamo ai nostri utenti sono tutti gratuiti, ma per noi hanno dei costi importanti: il trasporto con i pulmini, ad esempio, con cui andiamo a prendere e portiamo a casa i ragazzi permettendo loro di partecipare alle attività, rappresenta una voce di spesa considerevole. Come i materiali che utilizziamo nei nostri laboratori di ceramica e vetro, per fare solamente alcuni esempi. Iniziative a nostro sostegno sono sempre gradite e fondamentali. Desidero ringraziare anche la compagnia teatrale "Quei che RìDon" per la bellissima commedia, con il grande merito di mettere in scena i propri spettacoli a fini benefici. Non da ultimo grazie a tutti quanti hanno partecipato alla serata e hanno dato il loro contributo per sostenerci”.