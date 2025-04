Spettacolo sulla neve: lo Snow Pool Party conquista Valdo VIDEO

Domenica 30 marzo, sotto un cielo sereno, Valdo ha ospitato l’attesissimo Snow Pool Party 2025, evento ormai tradizionale e molto amato, organizzato dal Gruppo Giovani Antigorio. Dopo il rinvio della settimana precedente a causa del maltempo, il sole ha premiato l’attesa e ha contribuito a rendere la giornata indimenticabile, tra risate, tuffi spettacolari e grande partecipazione.

Il cuore della manifestazione, come da tradizione, è stata la gara dei carretti artigianali, che si sono lanciati verso la piscina scavata nella neve tra schizzi, travestimenti originali e tanta fantasia. Un vero spettacolo per i tantissimi presenti, tra residenti e turisti, che hanno affollato l’area per non perdere nemmeno un salto.

"Lo Snowpool di quest’anno ci ha dato molte soddisfazioni, come accade da diversi anni a questa parte – racconta con entusiasmo Davide Dellapiazza, presidente del Gga – Il meteo è stato finalmente dalla nostra parte, a differenza dell’anno scorso! Siamo molto contenti sia dell’affluenza del pubblico sia della partecipazione alla gara: i carretti che hanno affrontato la piscina sono stati un vero successo, mostrando tutta la fantasia e la creatività che rendono speciale questo evento".

Dellapiazza ha voluto anche ringraziare "tutte le persone che hanno reso possibile l’organizzazione e che ci hanno supportato: senza di loro tutto questo non sarebbe realizzabile". Lo Snow Pool Party si conferma così un appuntamento imperdibile per la valle e un’occasione unica per vivere la neve in modo originale, divertente e condiviso.