Buttafuori abusivi nel Vco: multe salate e controlli stringenti nei locali pubblici

Nell’ambito dei controlli straordinari, personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Verbania ha effettuato nei giorni scorsi diversi controlli ad esercizi pubblici ubicati nella provincia accertando diverse violazioni amministrative.

In particolare, i controlli si sono concentrati in un locale del Verbano presso cui è stata riscontrata la mancata esposizione della segnalazione certificata di inizio attività relativa alla somministrazione di bevande (961 euro) nonché l’esercizio abusivo dell’attività di “buttafuori” mediante l’impiego di personale non abilitato (1666,66 euro).

Analoghe sanzioni, sono state comminate ad un altro esercizio pubblico ubicato in Ossola. Sempre in Ossola, ad un altro locale è stata contestata la mancata esposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa alla somministrazione di bevande (961 euro) e la mancata esposizione della tabella prezzi (961 euro).

Nelle prossime settimane proseguiranno i controlli della Polizia di Stato in tutta la provincia.