A Druogno torna “Just The Woman I Am”: camminata solidale per la ricerca

Domenica 6 aprile a Druogno l'appuntamento con la seconda edizione di “Just The Woman I Am”, la camminata benefica che raccoglie fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. JTWIA è l'evento che a Torino, dal 2014, attraverso una corsa - camminata di 5 chilometri aperta a tutte e tutti, raccoglie i fondi per la ricerca, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere.

La passeggiata si svolgerà sulla ciclopedonale che collega Druogno a Coimo: dallo scorso anno il tragitto è diventato percorso permanente Just The Woman I Am grazie al progetto dedicato alle amministrazioni comunali che ha lo scopo di creare percorsi fissi sul territorio per coinvolgere e sensibilizzare la popolazione sul tema salute. La scelta inoltre non è casuale: il fine è anche quello di valorizzare l'aspetto storico del sentiero, soffermandosi in particolare modo sul ruolo ricoperto dalle donne che un tempo percorrevano quella tratta per trasportare a spalla la segale dal Mulino di Sasseglio al forno del pane di Coimo.

L'evento, organizzato dal Comune di Druogno e patrocinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, da Fidal Vco, Csi Verbania, Cooperativa Sfera e Vigezzo ti Aiuta, tornerà dunque a tingere di rosa il paese vigezzino per un evento di risonanza, sensibilizzazione e beneficenza. Ritrovo alle 10 presso il Mulino di Sasseglio per l'accoglienza e la consegna dei kit; partenza alle 10.30 e punto di ristoro finale offerto a tutti i partecipanti.

Le iscrizioni si possono effettuare presso l'Ufficio Turistico di Druogno, via mail inviando a druognoinvallevigezzo@gmail.com il modulo compilato e la copia di avvenuto bonifico oppure il giorno stesso della manifestazione prima della partenza.