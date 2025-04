Endas Vco, un incontro formativo per le associazioni sportive del territorio

Endas, l’ente sportivo nazionale, sezione Vco organizza una giornata formativa rivolta alle associazioni sportive presenti sul territorio provinciale. L’appuntamento è fissato per sabato 5 aprile al ristorante Sporting di Pallanzeno (in via Isola 1) ed è promosso in collaborazione con Endas Piemonte e Pro Loco Piemonte, con il patrocinio della provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il programma si apre alle 9.00 con la registrazione dei partecipanti. Alle 9.30 i saluti istituzionali e, a seguire, spazio agli interventi formativi. Numerosi i temi che saranno trattati, tutti di grande interesse per le associazioni sportive: le normative per le società, le regole sulla sicurezza e l’organizzazione di manifestazioni, norme sulla somministrazione di alimenti e bevande e molto altro. La giornata formativa si concluderà alle 17.30, con una pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.30 (pranzo gratuito per i tesserati Endas). Per le iscrizioni è possibile contattare il numero 347 7109233 tramite WhatsApp oppure l’indirizzo e-mail verbania@endas.it.