Anche allo Spezia si celebra la "Notte del liceo classico"

Anche il liceo Spezia di Domodossola partecipa all’undicesima edizione della “Notte nazionale del liceo classico”. Appuntamento questa era, venerdì 4 aprile, a partire dalle 18.00 per una serata all’insegna della cultura classica con spettacoli e performance.

Nel corso della serata, che terminerà intorno alla mezzanotte, sono previsti diverse brevi rappresentazioni, della durata di circa 20 minuti, dedicate alla storia e alla cultura greca e latina, tutte a cura degli studenti. È previsto anche un intervento della dirigente scolastica Stefania Rubatto, dal titolo “Mediterraneo/Mediterranei: mare in mezzo alle terre, terre in mezzo al mare”, tema di questa edizione della manifestazione.

I ragazzi della classe prima porteranno in scena il mito degli Argonauti, mentre la seconda si dedicherà alla storia di Teseo, raccontata con gli occhi di Arianna. Gli studenti della terza racconteranno “Biglietto per l’Inferno” dedicato a Dante Alighieri. La quarta rappresenta una propria interpretazione della “Mandragola” di Niccolò Machiavelli; infine, i ragazzi di quinta portano in scena la commedia di Aristofane “Lisistrata”. Alle 20.30, poi, tutti gli studenti si riuniscono in palestra per il canto “Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus”, inno universitario internazionale.