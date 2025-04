“Norma e le foibe istriane”: studenti e memoria alla Fabbrica di Villadossola

Mattinata intensa e partecipata quella di ieri, giovedì 3 aprile, alla Fabbrica di Villadossola, dove il Comitato 10 Febbraio di Verbania ha registrato un nuovo successo con la riproposizione della mostra Norma e le foibe istriane e la presentazione del volume Memorie dell’Istria – Ricordi di una sposa e madre istriana accolta come profuga nel Verbano. L’evento, pensato per coinvolgere le scuole e far conoscere alle nuove generazioni la complessa storia del confine orientale italiano, ha visto la presenza di una numerosa e attenta platea di studenti.

A dare il benvenuto è stato il sindaco di Villadossola, Bruno Toscani, che ha ringraziato il Comitato 10 Febbraio per il costante impegno nella diffusione della memoria storica sul territorio del Verbano Cusio Ossola. Fabio Volpe, presidente del Comitato, ha espresso riconoscenza all’amministrazione comunale per il sostegno concreto, e alla scuola Bagnolini, da sempre sensibile a queste tematiche e già protagonista dell’iniziativa “La bambina con la valigia” lo scorso anno al Teatro Il Maggiore.

La professoressa Silvia Marchionini ha guidato il pubblico attraverso la storia della famiglia Suffi, dall’Istria al Lago Maggiore, sottolineando l’importanza del lavoro volontario svolto dal Comitato per mantenere viva la memoria dell’esodo giuliano-dalmata e delle tragedie delle foibe. L’autore del libro, Claudio Suffi, ha raccontato con toccante semplicità le difficoltà vissute dagli esuli, le speranze per il ricongiungimento familiare e l’integrazione nel Verbano, terra di accoglienza e rinascita.

Alessandro Marchini, dirigente del Comitato, ha posto l’accento sul valore della testimonianza diretta per trasmettere la storia alle giovani generazioni, mentre Gabriella De Paoli, rappresentante della casa editrice Astragalo, ha invitato gli studenti a riflettere sul potere della scrittura come strumento di conoscenza e coscienza civile.

In chiusura, il vicepresidente del Comitato Francesco Sirtori ha tracciato un bilancio delle numerose attività promosse in questi anni, ringraziando tutti coloro che contribuiscono a mantenere viva la memoria. Il prossimo appuntamento è in programma per venerdì 11 aprile alle ore 9:30 presso il Palagreen di Arona, in via Monte Zeda 3, dove la mostra e la presentazione del libro verranno proposte nuovamente agli studenti e al pubblico interessato.