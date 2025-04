Bonus bollette: contributo extra da 200 euro per famiglie con Isee tra 9.530 e 25.000 euro

L'Arera (Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente) ha dato il via libera alla modalità operativa per l’assegnazione del bonus straordinario da 200 euro previsto dal governo nell'ultimo decreto Bollette. Questo contributo è destinato alle famiglie con Isee compreso tra 9.530 e 25.000 euro, con l'obiettivo di supportare ulteriormente i nuclei familiari nel pagamento delle bollette energetiche.

Il contributo, che si aggiunge ai benefici già previsti, è stato attivato dal 1° aprile per le famiglie che rientrano sotto tale soglia ISEE, incluse quelle con almeno 4 figli a carico. Le famiglie beneficiarie riceveranno l'assegnazione automatica del bonus, che verrà erogato direttamente nella bolletta.

Per i restanti nuclei familiari con Isee tra i 9.530 e i 25.000 euro, il processo si articolerà in più fasi. L'Inps trasmetterà, a partire da questo mese, l'elenco delle famiglie aventi diritto al contributo al Sistema Informativo Integrato (Sii), gestito da Acquirente Unico, che provvederà a comunicare l'individuazione dei beneficiari a partire da giugno.

In seguito, sarà il gestore del Sii a identificare gli intestatari delle forniture elettriche idonei e a notificare l'operazione agli operatori energetici. Questi ultimi dovranno, poi, applicare il bonus extra nelle bollette nei successivi tre mesi, informando i clienti sia sulla home page dei loro siti che nelle fatture mensili. Inoltre, per accedere all'agevolazione, sarà necessario presentare la Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all'Inps, che certifica il requisito Isee.

Questo nuovo supporto economico rappresenta un passo importante per le famiglie che si trovano a dover affrontare l'alto costo delle bollette, rendendo più accessibile l'energia per le persone in difficoltà.