Un altro weekend da protagonisti per la Scuola Tennis Domodossola

Un altro week end super per la Scuola Tennis Domodossola. Nell'ultima tappa del circuito Fit Junior prima delle finali a Torino, i giovani ossolani come sempre di sono distinti per gli ottimi risultati. Nel torneo super green secondo posto per Matteo Rondoni in campo maschile, mentre tra le ragazze secondo gradino del podio per Ludovica Legnani e terzo per Virginia Coletto.

Nel torneo green maschile vittoria per Leonardo Bassa che in finale ha battuto il compagno Samuele Debiasi: bronzo per Marco Rolando. Nella categoria orange trionfi per Federico Spadone e Alessia Bogani, con piazza d'onore per Lucrezia Zoppetti. Nel torneo red misto terzo posto per Giulio Daverio.

Le soddisfazioni sono anche arrivate nell'under 16 maschile: sui campi di casa prima vittoria nel girone per Davide Cereda e Matteo Huber contro Oleggio. Sorrisi anche nell'under 14 grazie ad Alessio Cereda e Matteo Rondoni che hanno battuto i parietà di Cameri.