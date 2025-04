Stagione da record per Domobianca365: oltre 55mila presenze sulle piste da sci

La stagione invernale appena conclusa è stata la migliore degli ultimi anni in termini di passaggi, presenze e incassi per Domobianca365, la località turistica ossolana di proprietà del Gruppo Altair. In un’annata ancora segnata da precipitazioni nevose non particolarmente copiose e frequenti, se si escludono le ultime nevicate arrivate in quota nel mese di marzo - un po’ fuori tempo massimo – grazie all’efficienza dell’impianto di innevamento programmato e alla qualità del lavoro del team piste, sono stati 90 i giorni di apertura degli impianti. Un record per gli anni post pandemia.

In totale si è arrivati a toccare le 55.000 le presenze, con un incremento del 27% rispetto allo scorso inverno. Una tendenza in costante crescita per la gestione Altair della stazione, passata dalle 20.000 presenze della prima annata post pandemia al dato attuale con una media di oltre 600 presenze quotidiane spalmate fra giornate feriali e festive. Il picco si è registrato il 2 febbraio 2025 con 2000 presenze nella località.

“È un risultato importante e molto positivo – sottolinea Federico Sciagata, direttore di Domobianca365 – ovviamente se riferito alla stazione turistica e di conseguenza per tutto il settore turistico del Vco a cui le nostre presenze contribuiscono in maniera sostanziale. Portare tanti sciatori e turisti sulle piste e nei ristori, organizzare eventi e manifestazioni significa creare valore per il territorio, generare posti di lavoro diretti e indiretti e confermare come fare turismo invernale sia un fattore di sviluppo per l'economia della montagna”.

I numeri di questa stagione portano in dote un incremento complessivo legato, oltre che dagli impianti di risalita e dagli skipass, che cubano per circa il 50% dei ricavi, anche alle entrate dei tre punti ristoro, delle presenze nelle camere di Baita Motti, praticamente sempre al completo, dei servizi di noleggio e degli eventi organizzati e promossi da Domobianca365.

Molto positivo anche il bilancio dell’iniziativa: “Treni delle neve” che ha visto un tasso di partecipazione del 90% di media in ogni fine settimana - da dicembre a fine marzo - con i picchi di “tutto esaurito” registrati durante il periodo delle vacanze natalizie e di fine anno e dei weekend di gennaio e febbraio. Presenze che hanno portato a Domobianca365 turisti milanesi e lombardi che di sovente per la prima volta hanno scelto l’Ossola per trascorrere giornate sulla neve, con spostamenti sostenibili e green.

“Un servizio che ci piacerebbe poter replicare anche durante l’estate – prosegue Sciagata - ma che a quanto pare non potrà essere offerto a causa dei lavori sulla linea ferroviaria del Sempione che per la seconda stagione consecutiva vedrà la chiusura della tratta da Arona a Domodossola e quindi non consentiranno l’accesso in treno da Milano”.

I numeri dell’inverno appena concluso sono di buon auspicio, in prospettiva, per la stagione estiva che è già alle porte con le vacanze pasquali. Per il ponte pasquale i turisti e i visitatori avranno la possibilità di salire a Domobianca365 per passare insieme la Pasqua con il pranzo in terrazza alla Baita Motti del 20 aprile e per partecipare, il giorno seguente, all'ormai mitica grigliata del lunedì di Pasquetta, allestita nella zona del Lusebar. Sarà l’anticipo di una stagione estiva ricca di tanti eventi per gli appassionati di bike, trekking, natura e per le famiglie.

Dal ponte di Pasqua riaprirà il Parco Avventura con i suoi tre percorsi adatti ai bambini di tutte le età che resterà aperto ogni fine settimana nei mesi maggio e giugno. Dal 24 maggio, in concomitanza con l’edizione 2025 della Vertical Race, ripartiranno le risalite con le due seggiovie Prel e Motti durante i fine settimana. Un’estate da vivere insieme a Domobianca365.