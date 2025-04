Ossola protagonista al Trofeo Pupi: cuore, grinta e solidarietà fino alla finale

Ancora una volta l’Ossola c’era... e l’ha fatto con orgoglio, cuore e determinazione. Domenica 13 aprile, al Centro Sportivo di Sedriano a Milano, una rappresentativa ossolana ha preso parte al Trofeo Pupi 2025, storico torneo benefico promosso dalla omonima Fondazione, nata dall’impegno di Javier Zanetti e della moglie Paula per sostenere progetti sociali dedicati ai bambini e alle famiglie in difficoltà.

Un appuntamento che, come sottolineano i partecipanti, “teniamo tantissimo a vivere ogni anno”, non solo sul campo ma anche con iniziative personali e solidali, come la devoluzione del ricavato del libro di uno dei giocatori, le attività della FIR Villadossola e quest’anno anche grazie allo sponsor B&B Hartmann Feel at Home Villa Gignese, che ha destinato parte dei suoi ricavati proprio alla Fondazione.

La rappresentativa ossolana ha chiuso al primo posto il proprio girone, affrontando anche la squadra ufficiale della Fondazione Pupi, e ha poi superato con grande grinta le semifinali. A contendergli il titolo in finale, proprio i padroni di casa della Fondazione, formazione d’eccezione con cinque ex campioni di Serie A: Zanetti, Cambiasso, Samuel, Paletta e Biglia.

Una finale tesissima, giocata alla pari e decisa solo ai tempi supplementari.

“Ci è sfuggita davvero di un soffio — raccontano i giocatori — ma siamo felici di aver onorato ancora una volta questo campo e di aver contribuito a una causa così bella. Per noi contano la solidarietà, l’amicizia e il valore di portare in alto il nome dell’Ossola in manifestazioni come questa”.

A scendere in campo per l’Ossola: Fovanna Simone, Cappelletti Mauro, Ferraris Luca, Fernandez Andrea, Savoia Simone, Truscello Andrea, Bastrini Alessandro, Biselli Denis, Bossi Filippo, Ferrara Alberto, Nigro Gianluca e Rota Simone.