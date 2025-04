Tutti gli orari delle messe e delle celbrazioni pasquali a Domo e Villa

Giovedì inizia il Triduo Pasquale questi gli orari delle celebrazioni previste a Domodossola e Villadossola.

A Domodossola nella chiesa Collegiata il 17 aprile Giovedì Santo alle 9 Lodi Mattutine alle 20,30 Messa in "Coena Domini" . il 18 aprile Venerdì Santo alle 9 Lodi Mattutine alle 15,30 Via Crucis alle 18.30 Passione del Signore. Alle 20.30 via Crucis al Sacro Monte Calvario. Sabato Santo Messe in Collegiata alle 8-11-18, alle 9 Lodi Mattutine alle 21,30 Veglia Pasquale. Domenica di Pasqua Messe in Collegiata alle 8- 11- 18 alle 9 Monteossolano alle 9,30 Badulerio alle 9.45 a San Lorenzo. Alle 10 messa in Casa di Riposo, alle 10.30 messa a Vagna. Lunedì di Pasqua Messe in Collegiata alle 9-18. Confessioni in Collegiata sono in programma Giovedì 17 aprile dalle 15.30 alle 18,30 Venerdì 18 aprile dalle 9,30 alle 12/ 15,30-17,30 Sabato 19 aprile dalle 9,30-12/ 15,30 -19.

Alla Chiesa Sant'Antonio della Cappuccina Giovedì Santo alle 8.30 recita comunitaria delle Lodi, alle 18 messa nella Cena del Signore, con riti liturgici del Giovedì Santo. Venerdì 18 aprile alle 8.30 Recita comunitaria delle Lodi, alle 10 preghiera dei bambini e ragazzi alle 15 via Crucis, alle 18 liturgia solenne del Venerdì Santo. Sabato 19 aprile alle 8.30 recita comunitaria delle Lodi, alle 21 Solenne Veglia di Risurrezione. Domenica di Pasqua Messe alle 9 -10.30- 17.30. Lunedì dell'Angelo Messe alle 9 e alle17,30.





Al Sacro Monte Calvario di Domodossola il 17 aprile Giovedì Santo alle 8 Lodi Mattutine alle ore 9.30 Ufficio delle Letture alle 12.10 Preghiera dei “Pater” ed Ora Media alle ore 18.00 messa dell’Ultima Cena; Reposizione del SS Sacramento e Adorazione eucaristica. Il 18 aprile Venerdì Santo alle 8 Lodi Mattutine, alle ore 9.30 Ufficio delle Letture. alle ore 12.10 Preghiera dei “Pater” ed Ora Media alle ore 15.00 celebrazione della Passione del Signore con il canto del “Passio”, ore 20.30 Solenne Via Crucis; canto delle “Ultime Sette Parole di Gesù sulla Croce”; benedizione e bacio della reliquia della S. Croce. Il 19 aprile Sabato Santo alle ore 8 Lodi Mattutine ore 9.30 Ufficio delle Letture ore 12.10 Preghiera dei “Pater” ed Ora Media alle ore 22 Solenne Veglia Pasquale di Risurrezione . Il 20 aprile domenica di Pasqua alle ore 10.00 Messa Solenne ore 17.30 Santa Messa.









A Villadossola Giovedì 17 alle 20.45 nella chiesa di Cristo Risorto Messa dell’Ultima Cena con la lavanda dei piedi. Venerdì 18 alle 20.30 Celebrazione della Passione del Signore e processione con la statua del Cristo Morto da S. Bartolomeo alla Noga. Sabato 19 alle 21.30 nella chiesa di Cristo Risorto Solenne Veglia Pasquale. Domenica 20 Pasqua del Signore alle 9 messa alla Noga alle 10.30 al Villaggio alle 18.00 nella chiesa di Cristo Risorto. Lunedì dell’Angelo alle 9.00 messa al Boschetto, alle 10.30 a Valpiana alle 18.00 nella chiesa di Cristo Risorto Il Venerdì Santo e il Sabato Santo, alle ore 8 nella Cappellina di Cristo Risorto ci sarà la recita comunitaria dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi .