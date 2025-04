Al via la stagione turistica nel Vco, Gaiardelli: "Le aspettative sono buone"

Con il ponte pasquale ormai alle porte si apre tradizionalmente la stagione del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola. Un test assai significativo per tutto il territorio. Francesco Gaiardelli, presidente dell’agenzia, parla in una nota delle prospettive per il 2025 e dice: “Nonostante il tempo non sarà dalla nostra parte condizionando gli spostamenti, quest’anno ci auguriamo tutti di migliorare le performances dello scorso anno e di quelli precedenti, dove eravamo andati benissimo. Sia sui laghi sia nelle valli dell’Ossola la previsione delle affluenze è positiva anche per il 2025 visto che gli alberghi sono già quasi tutti pieni, almeno sino agli eventi di queste ore, per cui se il buongiorno si vede dal mattino noi siamo parecchio fiduciosi. L’obiettivo – dice Gaiardelli – resta sempre quello di far crescere la permanenza media nel territorio e in questa direzione stiamo lavorando già da tempo assieme a tutti gli operatori. Servono molte iniziative per offrire ai villeggianti italiani e stranieri sempre più attrattive allo scopo di allungare la stagione il più possibile. È questa la strada – sottolinea il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola – da seguire”.

E proprio in questi giorni, al riguardo, si è concluso l’educational tour relativo al progetto “Soul Gardens”. Durato quattro giorni, ha toccato l’Ossola e i laghi Maggiore e Orta. Un viaggio “nei sentimenti” tra ville e giardini, che ha emozionato non poco tutti i partecipanti. “Auguro a tutti voi una buona Pasqua – conclude Gaiardelli – l’auspicio è quello di continuare a restare concentrati e lavorare coesi per un territorio bellissimo qual è il nostro, sempre più in grado di vincere le sfide globali del futuro”.