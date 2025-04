La Repubblica dell'Ossola raccontata a Barcellona

Appuntamento con la Repubblica dell’Ossola nella città di Barcellona. A ricordare quell’esperienza di governo in un’Italia del Nord ancora occupata dai nazifascisti sarà Stefano Scacchetti, che in terra catalana presenterà i suoi due libri: Ribelli e Prigionieri. Il giovane villadossolese, che si trova in Spagna da alcuni anni per lavoro, aveva dato alle stampe questi racconti con la libreria La Pagina di Villadossola. La presentazione si terrà il 26 aprile al teatro Recursos d’Animaciò Intercultural di Carrer dels Carders 32.Appuntamento con la Repubblica dell’Ossola nella città di Barcellona. A ricordare quell’esperienza di governo in un’Italia del Nord ancora occupata dai nazifascisti sarà Stefano Scacchetti, che in terra catalana presenterà i suoi due libri: Ribelli e Prigionieri. Il giovane villadossolese, che si trova in Spagna da alcuni anni per lavoro, aveva dato alle stampe questi racconti con la libreria La Pagina di Villadossola. La presentazione si terrà il 26 aprile al teatro Recursos d’Animaciò Intercultural di Carrer dels Carders 32.