Weekend di caldo e sole, poi arrivano forti temporali

(Adnkronos) - Sarà un weekend con temperature estive in tutta Italia ma non dura. L'instabilità atmosferica infatti è dietro l'angolo con l'arrivo del maltempo e forti temporali. Dopo un avvio di maggio caratterizzato da un'ondata di caldo africano, si prevede un brusco cambiamento a partire da domenica 4 maggio, con il rischio anche di grandinate.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che l'inizio del weekend sarà segnato da una forte pulsazione dell'anticiclone africano. Questo porterà non solo stabilità atmosferica e sole, ma anche un aumento significativo delle temperature. Sabato 3 e domenica 4 maggio si prevedono punte massime tra i 28 e i 31°C in molte città italiane. Il caldo si farà sentire in particolare nelle pianure del Nord, al Centro, in Puglia e nelle due Isole Maggiori, con un'atmosfera che ricorderà quella estiva: su alcuni angoli delle regioni meridionali si potranno raggiungere picchi fino a 34°C.

Tuttavia, l'alta pressione non sarà duratura. Già da domenica 4 maggio, correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa inizieranno a farsi sentire. Questo causerà, tra il pomeriggio e la sera, lo sviluppo di imponenti celle temporalesche. I primi temporali interesseranno le Alpi, per poi estendersi rapidamente alle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qualche fenomeno piovoso potrebbe raggiungere anche Liguria, Toscana e alto Lazio.

A causa del forte contrasto tra le masse d'aria diverse - le correnti fresche in arrivo e il caldo preesistente - e l'elevata energia potenziale in gioco, non si esclude il rischio di grandinate localizzate. In sintesi, ci aspetta un weekend di caldo e sole, ma è bene prepararsi a un cambio repentino del tempo con l'arrivo dei temporali.

Venerdì 2. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: bel tempo prevalente, caldo in aumento.

Sabato 3. Al Nord: sole e caldo. Al Centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Sud: sole e caldo.

Domenica 4. Al Nord: nubi in aumento, rovesci sui settori alpini e prealpini. Al Centro: dapprima soleggiato, peggiora entro sera sul versante tirrenico. Al Sud: piogge sparse entro sera su Sicilia e Calabria.

Impulso perturbato in azione sull’Italia, avvio di settimana con forte maltempo specie al Centro-Nord.