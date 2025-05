Sicurezza sul lavoro, gli studenti del Vco protagonisti del progetto "ImproSafe"

Lunedì 5 maggio alle 11.00 presso lo Spazio Sant’Anna di Verbania, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, si terrà lo spettacolo di improvvisazione teatrale "ImproSafe", rivolto a circa 200 studenti delle classi 4ª e 5ª dell’Istituto Tecnico Ferrini-Franzosini, dell’Istituto Tecnico Cobianchi e del Liceo Cavalieri. Dopo il successo di coinvolgimento degli studenti di Omegna il 7 aprile S.E.FOR.S. Vco e S.Pre.S.A.L. Asl Vco hanno deciso di replicare lo spettacolo - che poi essendo “improvvisazione” non è mai una semplice replica - anche per gli studenti di Verbania. "ImproSafe" è uno spettacolo realizzato dalla compagnia teatrale TraAttori in collaborazione con la Fondazione Lhs, che utilizza l’improvvisazione teatrale per affrontare, in modo coinvolgente e innovativo, il tema serio della sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è sensibilizzare e formare i futuri lavoratori ad assumere comportamenti consapevoli e proattivi in materia di prevenzione.

Questa iniziativa rientra nelle attività previste dal protocollo di intesa tra Sefors Vco e Spresal Vco, che mira ad ampliare la collaborazione in materia di salute, sicurezza sul lavoro e formazione professionale, promuovendo lo scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni, attraverso il coordinamento di interventi diretti per accrescere la cultura sulla sicurezza, sulla salute e sul benessere in ambito lavorativo già a partire dai banchi di scuola. Sefors Vco, organismo paritetico territoriale del settore edile, ogni anno eroga oltre 3.000 ore di corsi di formazione sulla sicurezza e corsi professionalizzanti. Grazie alla propria competenza ed esperienza, rappresenta un punto di riferimento per le imprese nella fase di allestimento dei cantieri e nella verifica della documentazione relativa alla sicurezza. Annualmente, Sefors Vco effettua più di 50 sopralluoghi di consulenza mirati alla prevenzione degli infortuni, all’igiene e al miglioramento complessivo degli ambienti lavorativi.

Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spresal.) dell’Asl Vco porta avanti da diversi anni iniziative educative rivolte agli studenti della provincia del Vco con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle problematiche di salute e sicurezza, diffondendo concetti chiave di prevenzione e favorendo atteggiamenti positivi nei confronti della sicurezza, a partire dal proprio ambiente di lavoro (come laboratori o aziende convenzionate con la scuola) fino a includere altri ambienti di vita e lavoro.

Nello spirito della continuità dell’impegno volto a sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo della “cultura della prevenzione” in ambito scolastico e nel rispetto dei principi individuati dal comitato tecnico interregionale nelle linee di indirizzo nazionali per la promozione della cultura della sicurezza e salute sul lavoro all’interno dell’attività scolastica, il progetto educativo "ImproSafe School Tour", destinato agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado del Vco, è parte integrante del catalogo formativo condiviso con le scuole per l’anno scolastico 2024/2025. L'evento rappresenta un'opportunità significativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi che i lavoratori affrontano quotidianamente e per promuovere una cultura diffusa della prevenzione. Migliorare le condizioni di lavoro per tutti i lavoratori e ridurre il numero di infortuni. È un impegno collettivo che coinvolge tutte le figure professionali, dai datori di lavoro ai lavoratori stessi. Con questa iniziativa, Sefors Vco e Spresal Vco confermano per il terzo anno consecutivo il loro impegno costante nel preservare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, rivolgendosi alle prossime generazioni di lavoratori.

In occasione della Giornata mondiale dedicato alla sicurezza sul lavoro, Sefors Vco rafforza il proprio impegno con il progetto "Costruiamo Sicurezza", che include diverse attività di sensibilizzazione e formazione. Attraverso questo progetto, l’ente intende coinvolgere le imprese edili locali, informare i cittadini sui vantaggi di affidarsi a professionisti qualificati, valorizzare la figura del muratore formato e promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle normative. L'obiettivo è sensibilizzare la comunità sull'importanza della sicurezza nei cantieri e consolidare, anche al di fuori dell’ambiente scolastico, una cultura condivisa della prevenzione.