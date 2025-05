Cresce il progetto di "snowfarming" a Riale: 10mila metri cubi di neve accumulata sotto i teli termici

Prosegue in alta valle Formazza il progetto di snowfarming lanciato dal Centro del fondo di Riale. Dall’idea iniziale di Gianluca Barp, che oltre all’anello di fondo gestisce attività turistiche sia estive sia invernali, si è cresciuti con un progetto che adesso permette di avere date certe sull’inizio della stagione dello sci di fondo.

Un traguardo raggiunto con grandi sforzi, che garantisce altrettanti frutti non soltanto all’azienda del Centro del fondo di Riale. L’avere certezza su quando si possono iniziare gli allenamenti, senza dover sperare nelle precipitazioni naturali o nell’abbassamento delle temperature per l’utilizzo dei cannoni, porta sempre più squadre (di club, di comitati territoriali Fisi e anche nazionali straniere) a scegliere la valle Formazza per la preparazione di inizio novembre, con buona occupazione delle strutture ricettive.

Lo snowfarming ha inoltre valorizzato il brand «Formazza»: in questi anni molte testate nazionali e internazionali e varie televisioni hanno dato rilevanza all’impegno di un territorio «minore», minore parlando di impianti per la pratica dello sci, per emergere e giocarsela con località dell’arco alpino maggiormente strutturate e con una più marcata esperienza alle spalle.

Il cumulo di neve, a lato della piana di Riale, è stato coperto con due tipologie di teli termici nell’ultimo fine settimana di aprile. I tecnici del Centro del fondo hanno potuto contare sulla collaborazione di un buon numero di volontari, tutti legati al mondo dello sci nordico e della beneficenza, che sono sempre molto disponibili nel sostenere iniziative a favore del territorio formazzino.

Negli scorsi anni l’impegno della squadra di Barp aveva portato ad arrivare ad accumulare circa ottomila metri cubi, volume che quest’anno è stato incrementato a diecimila metri cubi anche grazie alle precipitazioni di inizio primavera e all’impegno del Comune di Formazza nel sostenere l’innevamento programmato, che concorre a determinare il volume da conservare nei mesi caldi.

In estate la perdita di neve e ghiaccio varia a seconda degli anni dal 20 al 40 per cento: il cumulo presente ora sotto i teli è in grado di garantire, qualunque sia il calo, l’apertura a fine ottobre del tradizionale anello di due chilometri tra l’albergo Aalts Dorf e la chiesetta di Riale, con due salitelle ritenute dagli allenatori ideali per affinare la preparazione agonistica.

“Sono orgoglioso dei traguardi che come azienda siamo riusciti a raggiungere in questi anni - commenta Gianluca Barp - e anche dalla grande collaborazione che questo progetto trova nelle persone che amano lo sci di fondo. Penso agli amici dell’Operazione Mato Grosso, agli Sci club locali, all’amministrazione comunale e ai dirigenti federali, che nell’ultimo periodo ho sentito più vicini”.

Barp anticipa che è in atto una proposta di collaborazione con la Nazionale italiana paralimpica di sci fondo e al momento non si esclude la possibilità di organizzare in valle Formazza un ritiro in vista delle gare a cinque cerchi di Milano-Cortina 2026. “Nulla di certo - precisa Barp - ma i contatti sono aperti, e questo mi riempie di soddisfazione: significa che il nostro impegno è apprezzato, che dal centro ci osservano anche se siamo, rispetto a tanti colossi, una piccola realtà. Piccola, ma senza paura di rimboccarci le maniche e darci da fare”.

Ora, mentre la neve riposa per qualche mese, c’è giusto il tempo di qualche giorno di riposo. Le attività legate alla versione estiva del Centro del fondo, all’albergo Aalts dorf, al noleggio di e-bike ed e-mtb, al negozio Sapori walser (tutto riunito sotto il marchio «Da Barp») riprenderanno la stagione estiva con il fine settimana del 24 e 25 maggio.