Il senatore ossolano Enrico Borghi citato dal prestigioso “The Washington Post”

Riconoscimento internazionale per il senatore ossolano Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. Il prestigioso quotidiano statunitense “The Washington Post”, infatti, in un lungo reportage da Roma dedicato al Conclave, ha chiuso il servizio riportando una dichiarazione che Borghi ha rilasciato nei giorni scorsi a Sky News a proposito dell’immagine di Trump vestito da Papa rilanciata da tutti i social ufficiali della Casa Bianca. “Il fotomontaggio in cui Donald Trump appare come se fosse il Papa - ha dichiarato il senatore Borghi - è grave perché non si tratta solo di cattivo gusto, ma di un messaggio pericoloso che offende milioni di credenti e tenta di influenzare un momento cruciale per la Chiesa”.

Il Washington Post è il più diffuso e antico giornale della capitale americana, è considerato secondo solo al New York Times. Raggiunse una fama mondiale quando, grazie ai suoi giornalisti Bob Woodwars e Carl Bernstein, condusse un’inchiesta che sfociò nel “caso Watergate” che obbligò l’allora presidente Richard Nixon a dimettersi. Un fatto che da’ quindi la cifra della statura politica raggiunta dal parlamentare ossolano.