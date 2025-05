Promozione, il campionato termina senza sorprese: vince il Cossato, Feriolo retrocesso

Finisce la stagione regolare del campionato di Promozione 2024/25, e arriva finalmente il verdetto più atteso: il Città di Cossato vince il torneo e sale in Eccellenza. I lanieri centrano l’obiettivo stagionale, pur con qualche affanno finale: anche nell’ultimo turno in casa del Cameri hanno chiuso il primo tempo sotto di un gol, per poi scatenarsi nella ripresa e portare a casa i tre punti decisivi.

Alle spalle del Cossato il solito terzetto di inseguitrici, che ieri hanno vinto tutte e dunque confermato la loro posizione in classifica. Ai fini della composizione della griglia playoff, si è reso necessario l’utilizzo della classifica avulsa, che premia l’Ivrea (7 punti, con differenza reti +3), seguita da Fulgor Chiavazzese (7 punti, con differenza reti +1) e Juve Domo (3 punti).

La Juve Domo, come da pronostico, si impone sul campo del Montanaro per 2-0. I granata, guidati da un ispiratissimo De Ponti – autore di una doppietta nei minuti iniziali di ciascun tempo (12' e 48') – si confermano squadra solida e concreta. Purtroppo è un successo che serve a poco, vista la posizione sfavorevole dei granata negli scontri diretti. Finale beffardo per i ragazzi di mister Nino, che chiudono a soli tre punti dal Cossato vincitore, restando in corsa per la vittoria fino all’ultima giornata, per ritrovarsi in quarta posizione. Questo significa che i domesi dovranno giocare i playoff tutti in trasferta e con l’obbligo di vincere, prima in casa della Fulgor Chiavazzese e poi, in caso di passaggio del turno, contro l’Ivrea. Una sfida molto impegnativa, ma anche stimolante, per il sodalizio della presidente Zariani.

Questa l’analisi dell'allenatore Michael Nino: “Siamo andati in vantaggio quasi subito, e poi abbiamo gestito bene la gara facendo ciò che dovevamo fare. Sono contento per la mentalità dimostrata, nessuno ci ha regalato nulla, come è giusto che sia. Secondo me abbiamo fatto un’ottima stagione, chiudere a 63 punti è un ottimo risultato: l’anno scorso il Baveno vinse il campionato con 58 punti, quest’anno siamo quattro squadre sopra quota 60, cioè tutte le squadre che sono partite per vincere il campionato, e se lo sono giocato fino all’ultimo. Complimenti dunque al Cossato, ma siamo stati molto bravi anche noi: fino all’intervallo eravamo allo spareggio, poi loro hanno vinto e ora dobbiamo solo pensare ai playoff. Adesso abbiamo due settimane per prepararci, passeremo due settimane lavorando seriamente ma con serenità, per giocarci le nostre chances di vittoria su un campo molto difficile”.

Giornata amarissima per il Feriolo, che cade in casa contro la Fulgor Chiavazzese, e deve dire addio alla Promozione dopo tre stagioni. I gialloblù vanno sotto per una sfortunata autorete di Marku, ma lo stesso difensore raddrizza il risultato prima della fine del primo tempo. Il pareggio non serve a nessuno, entrambe le squadre cercano la vittoria, ma sono gli ospiti a far valere il loro maggior tasso tecnico, imponendosi per 2-1 grazie alla rete decisiva nel sesto minuto di recupero. Gli uomini di mister Pissardo, appena rientrato sulla panchina dei lacuali, chiudono così al penultimo posto, a nove punti dalla Union Novara quint’ultima, e dunque lo spareggio non si disputerà.

Sconfitta anche per l’Ornavassese, che esce nettamente battuta dal “Pistoni” di Ivrea per 4-0. I neri non riescono a contrastare l’intensità degli avversari, motivati a conquistare almeno il secondo posto in classifica. Per gli uomini di Fusè si tratta del diciannovesimo ko stagionale, ma il posto nei playout è comunque garantito: gli ossolani si giocheranno la permanenza in Promozione sul campo del Cameri.

Chi ha già salutato il campionato di Promozione sette giorni fa è l’Omegna, che almeno conclude bene il torneo vincendo per 3-2 contro il Gattinara, in una partita comunque inutile ai fini della classifica. I rossoneri segnano grazie a un autogol e alle reti dei giovani Pratini e Chafri, chiudendo con un piccolo sorriso questa tormentata stagione.

Risultati:

Cameri - Città Di Cossato 1 - 3; Dufour Varallo - Orizzonti Canavese 1 - 0; Virtus Vercelli - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 1 - 1; Feriolo - Fulgor Chiavazzese RV 1 - 2; Omegna - Gattinara 3 - 2; Montanaro - Juventus Domo 0 - 2; Ivrea - Ornavassese 4 - 0; Arona - Union Novara 2 - 2

Classifica:

Città Di Cossato 66 - Ivrea 63 - Fulgor Chiavazzese RV 63 - Juventus Domo 63 - Arona 49 - Gattinara 46 - Virtus Vercelli 41 - Montanaro 41 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 40 - Orizzonti Canavese 35 - Dufour Varallo 33 - Union Novara 32 - Cameri 26 - Ornavassese 25 - Feriolo 23 - Omegna 22