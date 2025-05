Lutto a Toceno per la scomparsa della maestra Maria Cristina Caretti

Toceno e la Valle Vigezzo piangono la scomparsa della maestra Maria Cristina Caretti, scomparsa a 84 anni. La maestra Cristina ha accompagnato nella crescita tanti giovani della valle. Anche se da tanto tempo in pensione, per tutti è rimasta sempre la “Maestra Cristina”. Appassionata lettrice, attenta custode delle tradizioni locali, era anche presidente della Biblioteca di Toceno. I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale del paese mercoledì 7 maggio alle 15.00, partendo dall’abitazione di via Cazzini. Il Santo Rosario sarà recitato domani alle 20.30, sempre nella chiesa di Toceno.