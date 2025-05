Malesco in festa per la sfilata degli Alpini FOTO

Malesco vestita di tricolore. È stata una giornata di grande festa quella di ieri a Malesco, con il paese che ha ospitato l’undicesimo Raduno dei Gruppi Alpini della Valle Vigezzo. Una festa in formato doppio, visto che quest’anno ricorre anche il 95esimo di fondazione del Gruppo Alpini di Malesco. Domenica mattina alle 9.30 nell’area della Pineta Loana c’è stato l’ammassamento delle Penne Nere. Tanti i gagliardetti presenti, con il corteo che si è diretto al Monumento dei Caduti per l’alzabandiera. Molto toccanti i messaggi letti dai bambini delle scuole del paese, inneggianti al grande valore Alpino.

La sfilata, accompagnata dalle note della Fanfara Alpina Ossolana, è proseguita per le vie del centro storico, tra da due ali di folla, fino all’arrivo in chiesa: sul sagrato, prima dell’inizio della santa messa, ancora un’applaudita esibizione della Fanfara, acclamata come la sfilata, davvero molto suggestiva e apprezzata dai maleschesi e dai vigezzini e, più in generale, dai tanti turisti presenti per il ponte del 1° maggio nella Valle dei Pittori.