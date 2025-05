Orto e frutteto bio, incontri per scoprire i segreti della coltivazione naturale

Quali sono i segreti per coltivare in modo naturale senza veleni, i nostri orti e giardini? La federazione Anziani e Pensionati delle Acli organizza per il mese di maggio tre interessanti incontri con il professor Giancarlo Fantini, esperto di piante spontanee e coltivate.

I temi trattati spazieranno dal riconoscimento delle principali malattie che affliggono le piante, all'utilizzo di metodi biologici per trattarle e prevenirle. Gli incontri sono in programma il 9, 16 e 23 maggio alle ore 14.30 presso il circolo Acli di Domodossola in Via Ceretti 13. Il corso gratuito con iscrizione obbligatoria, fino al raggiungimento dei posti disponibili, telefonando ai seguenti numeri: 3890524009 e 3398502406