Ciclismo, Soldarini ottavo a Revello

Ottavo posto per Lorenzo Soldarini del Pedale Ossolano alla Coppa Val Po, valida per il Campionato provinciale cuneese svoltasi a Revello domenica 4 maggio. Gara vinta in volta da Filippo Gallo (Esperia Piasco), che ha battuto i 4 compagni di fuga.

Soldarini è arrivato ottavo a 44 secondi mentre Edoardo Ietta e Eric Venturini si sono piazzati 11° e 14°.

Il primo maggio, a Costigliole Saluzzo, invece, al memorial Mario Bianco valido per il Campionato regionale, 15° posto per Daniel Passello, 19° Eric Venturini e 20° Vittorio La Fata.