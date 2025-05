Vogogna, ancora pochi giorni per partecipare al concorso "Un borgo fiorito"

Rimangono ancora pochissimi giorni per partecipare al concorso “Un borgo fiorito”, promosso dall’amministrazione comunale di Vogogna con l’obiettivo di valorizzare e abbellire il borgo decorando balconi, vicoli, fontane, piazze, giardini e scorci con composizioni floreali.

La partecipazione, da comunicare entro e non oltre il 15 maggio, è aperta a tutti: ai privati, alle associazioni, agli esercizi commerciali, alle scuole, all’oratorio e al nuovo salotto degli anziani. Si potranno decorare gli spazi pubblici o i propri spazi privati, quali balconi, davanzali, terrazzi o vicoli, a patto che le decorazioni non ostacolino la circolazione pubblica o la sicurezza.

La partecipazione ha un costo di 5 euro (oltre alle spese per l’allestimento delle composizioni) e per l’iscrizione è necessario compilare l‘apposito modulo disponibile sul sito del comune oppure presso l’ufficio anagrafe del municipio. Il modulo deve essere consegnato in comune oppure inviato all’indirizzo e-mail vicesindaco@comune.vogogna.vb.it entro il 15 maggio, mentre gli allestimenti devono essere completati entro il 30 maggio. Non sono ammessi fiori artificiali.

Una volta allestite le decorazioni, ogni partecipante avrà una targa identificativa fornita dall’amministrazione comunale e gli allestimenti saranno inseriti in una mappa per facilitare la visita. Tutti i cittadini, a partire dai 15 anni, potranno votare esprimendo una sola preferenza tramite un pieghevole presente in tutti gli esercizi commerciali. Le votazioni si chiudono il 18 giugno.

Sono previsti diversi riconoscimenti: il premio assoluto, per l’angolo fiorito più votato, il premio per la creatività, il premio per la varietà e un premio per l’originalità, oltre ad un premio estratto a sorte per i votanti. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 21 giugno, in occasione della Notte Romantica.