Weekend di trionfi per la Caddese: Zanoli domina in pista, successi anche nella corsa in montagna

Weekend costellato di vittorie, sia individuali che di società, per il team Caddese. La storica società ossolana è stata protagonista sia nella corsa in montagna che in quella in pista in cui non smette di stupire la grandissima stagione del giovane portacolori della caddese Valentino Zanoli.

Dopo essersi laureato campione italiano cadetti nelle specialità cross e montagna, oggi ha vinto il 2000 di Volpiano con il tempo di 5'49" e farà sicuramente parlare di sé il 2 giugno a Cesena in occasione del trofeo Luigi Patrizzoli. Grandi successi anche in una delle gare più iconiche della corsa in montagna regionale, la Varallo-Res, dove la Caddese ha trionfato nella classifica a punti e nella classifica società più numerosa. Per quanto riguarda la corsa in montagna per gli atleti del settore giovanile, si segnala la vittoria alla Gomba di Bognanco non solo come società a punti (ragazzi, cadetti, allievi M-F) ma anche nella categoria esordienti.

Archiviato questo weekend, si ritornerà in scena la settimana prossima con la gara di Caddo lungo un percorso classico, teatro di battaglia di ben due campionati italiani, che ha visto tra i suoi protagonisti anche Yeman Crippa e Nadia Battocletti. Per chi fosse interessato, ricordiamo che la gara avrà luogo domenica 1 giugno con partenza alle ore 9.30. Per ulteriori informazioni contattate il numero 3494739756 Francesco Trapani.