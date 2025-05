Una pedalata alla scoperta degli alpeggi e dei mulini di Trontano

“Alpeggi e mulini di Trontano”: questo il titolo di una pedalata organizzata da Fiab Vco in collaborazione con Ossola Outdoor Center e la Pro Loco di Trontano il 7 giugno. La pedalata con mountain bike e gravel sarà l'occasione per una gita all'alpe Briasca e per una visita dei mulini di Graglia e di tante altre bellezze che il territorio di Trontano offre.

Il ritrovo è previsto alle 10.15 al centro commerciale Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, il rientro è previsto alle 16.30. Il percorso è di 27 chilometri e ha un dislivello di 720 metri. La difficoltà è media e il percorso è su strade asfaltate e piste sterrate. È obbligatorio l'uso del casco. il pranzo sarà al sacco e la visita dei mulini di Graglia è prevista per le 14.00. Per informazioni contattare Anna al numero 347 4167806 oppure visitare il sito www.fiabvco.it.