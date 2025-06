Azione Cattolica, a Domodossola l’ultimo incontro del corso di formazione adulti

Si terrà oggi, primo giugno, a Domodossola l'ultimo appuntamento del corso di formazione diocesano degli adulti di Azione Cattolica. Il tema del corso strutturato in 5 tappe è stato ripartire ovvero trovare nella vita di ogni giorno, spesso segnata da piccoli e grandi problemi, il coraggio di darsi altre possibilità, nella consapevolezza che in ognuno Dio ha posto una scintilla del suo infinito desiderio di creare, custodire, donare vita e pace.

Nella quinta tappa si rifletterà sulla Confidenza in Dio e sul passaggio dal dubbio alla fiducia.

L'Appuntamento è a partire dalle 10 in oratorio, alle 11 il programma prevede la messa in chiesa parrocchiale. I partecipanti poi si sposteranno poi in oratorio per il pranzo e nel pomeriggio è previsto l’incontro a cura di Alice Salvoldi, attrice e story-teller, con una narrazione dal titolo “Sulla via di Damasco. Le conversioni di Paolo e Anania tra dubbi e fiducia”. Dopo il confronto e il dialogo, la conclusione è prevista intorno alle 17.