Santa Maria Maggiore: cultura, natura e tradizione per una nuova stagione di eventi

Una nuova, intensa stagione culturale e turistica prende forma a Santa Maria Maggiore. Il Comune, insieme alla Pro Loco, alla Fondazione Rossetti Valentini e alle associazioni locali, ha svelato il ricco calendario 2025 che accompagnerà cittadini, villeggianti e turisti da fine maggio a inizio autunno. Un programma multidisciplinare che valorizza le eccellenze artistiche e ambientali del capoluogo della Valle Vigezzo, con eventi ormai storicizzati e nuove proposte che spaziano tra cultura, natura, folklore e sport.

In cartellone anche appuntamenti consolidati come la rassegna Musica da Bere, che da quest’anno si rinnova con un’impostazione multidisciplinare, e il “Weekend da favola”, dedicato a bambini e famiglie. Per i giovani torna anche il Santa Summer Party, insieme ai laboratori e agli incontri “BasaParola” curati da Roberto Bassa.

Grande attesa anche per lo sport: la Val Vigezzo sarà l’unica tappa italiana dello Swiss Enduro Series, a fine luglio, mentre il 31 agosto tornerà la storica Sgamelàa d'Vigezz, appuntamento simbolo della valle.

Il clou dell’estate sarà come sempre il Festival letterario “Sentieri e Pensieri”, diretto da Bruno Gambarotta, che animerà Santa Maria Maggiore dal 18 agosto con una 13ª edizione ricchissima. Tra gli ospiti più attesi: Jacopo Veneziani, Serena Mazzini, Luigi de Magistris, Auroro Borealo, Sveva Casati Modignani, Ghemon, Luca Mercalli, Barbara Gallavotti, Mario Giordano, Sergio Rizzo, Paolo Di Paolo e Piero Dorfles.

"Ci affacciamo all’estate con una proposta ampia e articolata – spiega il sindaco Claudio Cottini – frutto dell’intenso lavoro dell’Ufficio cultura e turismo e della sinergia con le realtà locali. Offriamo eventi per tutti i gusti, da quelli di grande richiamo alle attività per famiglie, dai tributi alla tradizione vigezzina ai momenti di innovazione culturale. Valorizziamo anche la primavera e l’inizio dell’estate, come dimostra il successo della mostra “Facciamo acqua da tutte le parti”, che troverà nuova vita nei lavatoi del paese da luglio a settembre".

Oltre agli eventi, Santa Maria Maggiore riapre per la stagione estiva le sue strutture outdoor: il Praudina Adventure Park, il centro sportivo Jazza, i campi da tennis, il minigolf, la piscina e il Golf Club, senza dimenticare i maneggi e i centri ippici, in una cornice verde che invita a vivere a pieno la natura della valle.

Spazio anche alla cultura con l’apertura di luoghi simbolo come il Museo dello Spazzacamino, che proporrà una nuova esposizione temporanea, la Casa del Profumo Feminis-Farina e il Centro Culturale Vecchio Municipio, che ospiterà la mostra “Carlo Mattei, ultimo erede della tradizione artistica vigezzina”.

Una stagione pensata per far vivere a tutti – residenti e ospiti – l’essenza autentica di Santa Maria Maggiore: un borgo che racconta il territorio attraverso la bellezza dell’arte, la forza della natura, il calore della comunità e la qualità degli eventi.