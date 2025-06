Incidente sulla 337 coinvolto un motociclista

Incidente intorno alle 9 sulla statale 337 della Valle Vigezzo. Un motociclista è rimasto ferito in una caduta poco prima di Ca' turbin. Sul posto due mezzi del 118 per soccorrere il centauro. Traffico bloccato per quasi un'ora per permettere ai soccorsi di intervenire. Sul posto una pattuglia dei carabinieri. Al momento non si conoscono le condizioni del centauro.