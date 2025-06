Nuovi episodi di violenza domestica: 48enne domese arrestato per maltrattamenti

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Domodossola hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 48enne residente nel capoluogo ossolano, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali cagionate alla moglie convivente a seguito dell’ennesima lite che è sfociata in un’aggressione fisica alla presenza delle due figlie minori.

I fatti si sono svolti nella serata del 4 giugno quando la centrale operativa dei carabinieri di Domodossola ha raccolto la segnalazione telefonica, pervenuta da un vicino di casa, con la quale si segnalava un’animata lite di coppia provenire da uno degli appartamenti dello stabile. La pattuglia dei militari ha raggiunto in pochi attimi l’abitazione individuando subito l’appartamento interessato dalla lite e accedevano all’interno dello stesso. L’uomo, nell’aprire la porta, minimizzava l’accaduto riferendo ai militari di avere avuto poco prima una discussione con la moglie per problematiche relative al lavoro. Poco dopo giungeva da una delle stanze dell’abitazione la donna, in compagnia delle due figlie minori, che presentava, sul collo, delle ecchimosi ben visibili.

La donna, alla vista dei militari, in evidente stato di shock emotivo, si è rassicurata e confidata con i medesimi fornendo particolari sulla sua relazione sentimentale e su quanto poco prima accaduto alla presenza delle due figlie. La donna ha anche riferito che fin dai primi mesi di frequentazione, la relazione è stata caratterizzata dai comportamenti violenti e vessatori da parte dell’uomo, sia sotto l’aspetto fisico che verbale. Ha aggiunto che circa 3 anni fa aveva anche deciso di allontanarsi dal capoluogo ossolano e di stabilirsi in un altro comune della provincia al fine di allontanarsi dal marito violento per poi tornare a vivere con il medesimo nella speranza che questi cambiasse atteggiamento per amore dei figli.

Al termine degli accertamenti svolti, che hanno consolidato l’ipotesi dei maltrattamenti in famiglia anche per i costanti episodi di violenza domestica che hanno caratterizzato il rapporto, l’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e, al termine delle incombenze di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato associato presso la Casa Circondariale di Verbania, in attesa dell’udienza di convalida.