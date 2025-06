ICONS & PRODIGIES 2025: a Venezia il tatuaggio diventa arte rivoluzionaria

Un nuovo grande evento sta per illuminare Venezia: Icons & Prodigies 2025.

Per tre giorni, dal 6 all’8 giugno, la città dei canali, simbolo di storia, arte e cultura, si trasformerà nel cuore pulsante del mondo del tatuaggio, accogliendo i più grandi maestri e artisti internazionali.

L’evento è organizzato da Alex De Pase, celebre maestro del tatuaggio e innovatore riconosciuto a livello internazionale, dichiara: arriva a Venezia un evento mondiale con alcuni dei massimi rappresentati del tatuaggio contemporaneo. Con il supporto della ITF (INTERNATIONAL TATTOO FEDERATION), una neo-nata organizzazione mondiale dedicata alla promozione dell’eccellenza artistica e professionale nel settore. Icons & Prodigies 2025 rappresenta un'occasione straordinaria per celebrare l'arte del tatuaggio in tutte le sue forme, in un contesto di ispirazione, scambio culturale e innovazione. Promette di essere un punto d'incontro unico tra arte e creatività.”

UN EVENTO UNICO

Icons & Prodigies non è una semplice convention di tatuaggi. È una celebrazione dell’arte, un’esperienza culturale senza pari che unisce i più grandi maestri del tatuaggio mondiale. Il nome di questo evento, ICONS e PRODIGIES, due appellativi di grande impatto, fotografa il panorama internazionale e valorizza le eccellenze che oggi propone il settore. Le due definizioni vanno di pari passo, non due categorie divise, non gli uni meglio degli altri, assolutamente niente di tutto ciò. Indicano uno spaccato storico che racconta di tracce indelebili, di sperimentazione, ispirazione e ricerca della perfezione, carriere straordinarie accomunate dalla stessa passione viscerale. Un’unione tra chi rappresenta l’innovazione, imprimendo il passato, esaltando il presente e guardando al futuro puntando all’eccellenza tecnica e artistica. Un incontro tra esperienza e visione, tecnica e ispirazione.

SEMINARI E WORKSHOP

CONOSCENZA da CONDIVIDERE

Per tre giorni, il palco della grande sala centrale di Icons & Prodigies offrirà una vasta gamma di seminari e workshop d'arte gratuiti, aperti a tutti i visitatori. I partecipanti potranno apprendere direttamente dai più grandi maestri d'arte, che si metteranno a disposizione per condividere segreti stilistici, tecnici, metodi e competenze in un contesto di creatività e didattica senza precedenti. A questo si aggiungono oltre 15 straordinari seminari sul tatuaggio tenuti da tatuatori rinomati ed esperti, che condivideranno le loro tecniche e segreti, creando momenti di grande ispirazione creativa.

UNA VETRINA IMPERDIBILE

PER ARTISTI E PUBBLICO

Partecipare a Icons & Prodigies non è solo un’opportunità per farsi tatuare dai migliori, ma è anche una vera e propria vetrina per il mondo dell’arte. Gli artisti presenti avranno l’occasione di esibirsi, insegnare, condividere e confrontarsi. Tatuatori alla ricerca di ispirazione e apprendimento troveranno tutto ciò che potrà servire per migliorarsi, mentre il pubblico potrà scoprire, conoscere e riconoscere l’eccellenza artistica del tatuaggio in tutte le sue forme.

IL CRYSTAL NEEDLE AWARD: L'OSCAR DEL TATUAGGIO

La ITF ha ideato una grande e prestigiosa novità legata a Icons & Prodigies: IL CRYSTAL NEEDLE AWARD. La sera del 5 giugno, giorno che precede l'inizio della convention, sarà dedicata agli artisti invitati per inaugurare il Crystal Needle Award, un riconoscimento internazionale già definito dalle cronache come "l’Oscar del Tatuaggio". La cerimonia si svolgerà nel meraviglioso Palazzo Vendramin Calergi, sede storica di una delle più antiche e particolari attrazioni di Venezia. Il Crystal Needle Award non è solo un riconoscimento: è un simbolo di prestigio, un segno distintivo che eleva i vincitori tra i maestri indiscussi del settore. Ogni anno, una giuria formata dai 50 ICONS dell'evento indicherà chi, tra i PRODIGIES selezionati, si è maggiormente distinto, riconoscendo il contributo all'arte contemporanea e premiando l'impegno nella ricerca della perfezione. Con un sistema di voto digitale, verranno prima scelti i 5 finalisti per ogni categoria, e successivamente, tramite una seconda votazione, verranno eletti i vincitori finali. I nomi saranno svelati solo durante la cerimonia e rappresenteranno il vertice dell’arte del tatuaggio nei diversi approcci stilistici, diventando ambasciatori di una disciplina che unisce tecnica, creatività e visione artistica.

IL MANIFESTO DEI TATUATORI ARTISTI CONTEMPORANEI: UNA RIVOLUZIONE CULTURALE

Durante l’evento sarà presentato il Manifesto, un documento che sancisce il tatuaggio come forma d’arte riconosciuta, unendo artisti e istituzioni culturali in un dialogo senza precedenti.

VENEZIA CAPITALE MONDIALE DELL’ARTE SULLA PELLE

Icons & Prodigies non è solo un evento. È un movimento. Una celebrazione dell’arte, della cultura e della creatività che trasforma Venezia nel centro del mondo del tatuaggio. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere il tatuaggio come esperienza artistica ed emotiva.

INFORMAZIONI UTILI

📅 6 - 8 giugno 2025

📍 Terminal 103 - Venezia