Fascicolo sanitario elettronico, un corso per orientarsi nell'utilizzo

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) è uno strumento digitale che raccoglie e rende accessibili in formato elettronico tutte le informazioni sanitarie e socio-sanitarie di una persona. Il Cst Novara Vco offre una proposta formativa aperta a tutti i cittadini per facilitare l'utilizzo di Salute Piemonte, il punto di accesso unico per la nostra regione per consultare la storia clinica e per gestire i documenti e i dati che costituiscono il Fascicolo Sanitario Elettronico.

La breve formazione, fruibile da remoto, viene tenuta da una facilitatrice digitale di Novara Facile. L'occasione, completamente gratuita, è riservata ai cittadini maggiorenni delle province di Novara e del Vco. Il materiale video, della durata di circa 30 minuti, è corredato dalle slides esplicative utilizzate dalla facilitatrice, nonché da un documento contenente le Faq relative all'argomento proposto. Per ottenere il materiale via e-mail, è sufficiente compilare il modulo di richiesta disponibile sul sito del Cst.