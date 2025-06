Domodossola in diretta su Uno Mattina

Domodossola sarà in diretta domani mattina, mercoledì 11 giugno, su "Uno Mattina": il giornalista Massimo Tosi, inviato della trasmissione in onda su Rai Uno e condotta, nella versione estiva, da Alessandro Greco e Carolina Rey, effettuerà tre collegamenti. Il primo è in programma alle 8.15 dalla piazza Mercato dove Tosi, accompagnato dalle donne in costume di Domodossola e delle vicine valli, presenterà la città. Il secondo è in programma alle 9.15 circa dal quartiere La Motta dove, in compagnia di Enrico Rizzi, illustrerà la storia del borgo medievale. Tosi e la troupe si sposteranno poi al Sacro Monte Calvario dove ad attenderli ci sarà Antonio Pagani. Ultimo collegamento alle 11 circa di nuovo dalla piazza Mercato per l'aperitivo ossolano e la presentazione dei prodotti enogastronomici dell'Ossola.

"Il giornalista Massimo Tosi ha contatto il Comune che poi ha incaricato la Pro Loco di collaborare con la Rai - spiega Vanda Cecchetti presidente della Pro Loco di Domodossola - Tosi era incuriosito dalla nostra città che non conosceva se non per la D usata per fare lo spelling. Gli abbiamo inviato fotografie, informazioni. Da qui l'organizzazione del collegamento".