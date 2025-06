Mondiale per Club, le partite di Inter e Juventus anche in chiaro

(Adnkronos) -

Inizia il Mondiale per Club 2025. Inter e Juventus saranno impegnate nella nuovissima, e ricchissima, competizione organizzata dalla Fifa che raggrupperà le migliori squadre di tutto il mondo negli Stati Uniti. Il torneo, in programma a partire da oggi, sabato 14 giugno, e che durerà fino al 13 luglio, sarà visibile anche in chiaro sulle reti Mediaset, grazie a un accordo con Dazn.

Per la prima edizione del torneo, formato da 32 squadre, Mediaset, grazie all'accordo di sublicenza con DAZN, porterà in co-esclusiva nelle case degli italiani una partita al giorno, in chiaro, tra le migliori in programma. I match saranno trasmessi su Canale 5, Italia 1 e in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Tutte le gare saranno poi in replica sul Canale 20, il giorno seguente alla diretta, alle ore 15.00.

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno

Inter Miami – Al Ahly, in diretta su Italia 1 alle ore 2.00

Domenica 15 giugno

Paris Saint-Germain – Atletico Madrid, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

Lunedì 16 giugno

Chelsea – Los Angeles FC, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

Martedì 17 giugno

Fluminense – Borussia Dortmund, in diretta su Italia 1 alle ore 18.00

Mercoledì 18 giugno

Monterrey – Inter, in differita su Italia 1 alle ore 21.00

Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno

Juventus – Al Ain, in diretta su Italia 1 alle ore 3.00

Giovedì 19 giugno

Inter Miami – Porto, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

Venerdì 20 giugno

Flamengo – Chelsea, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

Sabato 21 giugno

Inter – Urawa Red Diamonds, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00

Domenica 22 giugno

Juventus – Wydad Casablanca, in diretta su Italia 1 alle ore 18.00

Lunedì 23 giugno

Atletico Madrid – Botafogo, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

Martedì 24 giugno

Benfica – Bayern Monaco, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno

Inter – River Plate, in diretta su Italia 1 alle ore 3.00

Giovedì 26 giugno

Juventus – Manchester City, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00

A partire da sabato 28 giugno prenderanno invece il via gli ottavi di finale, con la miglior partita della fase a eliminazione diretta, fino alla finale del 13 luglio, che sarà trasmessa su Mediaset.