Sport Project VCO, weekend da protagonisti tra Casnigo e il Monte Rosa

Un altro fine settimana da incorniciare per gli atleti di Sport Project VCO, impegnati su due fronti di prestigio nazionale: i Campionati Italiani di Corsa in Montagna a Staffetta a Casnigo (BG) e la Monte Rosa SkyMarathon ad Alagna Valsesia (VC).



Casnigo, Campionati Italiani Staffetta di corsa in montagna – Domenica 15 giugno

Grandi risultati tra gli Junior, con la coppia Stefano Perardi – Christian Piana che conquista uno straordinario secondo posto. Ottima prova anche per l'altra staffetta junior Christian Suini – Christian Piumarta, che chiude in quinta posizione dopo una gara solida e combattuta. Tra i Senior, la staffetta composta da Thomas Floriani – Roberto Giacomotti – Matteo Fodrini si piazza in nona posizione, con una prestazione superlativa di Giacomotti, protagonista di uno dei migliori tempi parziali della giornata. Bene anche la staffetta Simone Adamini – Matteo Borgnolo – Marco Gattoni, che conclude in quindicesima posizione, contribuendo al successo corale della squadra.



Alagna, Monte Rosa SkyMarathon – Sabato 14 e Domenica 15 giugno

Nel tempio dell’alpinismo e dello skyrunning, gli atleti di Sport Project VCO hanno lasciato il segno anche nella spettacolare Monte Rosa SkyMarathon, con partenza da Alagna, salita alla Capanna Margherita (4.554 m) e ritorno.

Nella gara regina, la Monterosa SkyMarathon, eccezionale ottavo posto assoluto per Oscar Tonietti e Yari Lanti, in un contesto di altissimo livello internazionale.

Successo di prestigio nella Monte Rosa SkySummit per Marcello Ugazio, che vince in coppia con Alex Rigo (Maddalene Sky Marathon), dominando la gara con arrivo alla Capanna Margherita. Nella gara Vertical2 (2000 m D+) di domenica, ottima prova di Cristian Minoggio, che si piazza quarto assoluto. Infine, dominio nella Vertical Classic (1150 m D+), con la vittoria di Marcello Ugazio e la splendida seconda posizione per Peter Bettoli, atleta sempre più protagonista nel panorama della corsa in montagna.