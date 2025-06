Il Montecrestese conferma Davide Daoro come allenatore della prima squadra anche per la prossima stagione sportiva. Dopo un'annata positiva, la società ha scelto di proseguire il lavoro avviato con il tecnico, considerato una figura centrale per il progetto e per la crescita del gruppo.

"Siamo felici nel confermare - comunica la società - che alla guida della nostra squadra ci sarà ancora la persona che ha il Montecrestese nel dna e sopratutto nel cuore".