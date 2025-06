Malore in montagna, muore un escursionista in Val Bognanco

Si è appena concluso un intervento nella zona Laghi di Campo in Val Bognanco. Un uomo di Domodossola, classe 1954, è stato colto da un malore ed è deceduto. Vani i tentativi di rianimazione dei compagni di gita, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il medico dell'eliambulanza non ha potuto far altro che costatare il decesso. Mentre le squadre della stazione di Bognanco si portavano sul posto, l'eliambulanza ha caricato a bordo due militari del Sgf per elitrasportarli sul luogo decesso.