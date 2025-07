A Preglia un nuovo defibrillatore grazie al Comitato 10 Febbraio

Sabato 5 luglio, presso l’oratorio di Preglia di Crevoladossola, in occasione della festa di Matibellula, si è svolta la cerimonia per la donazione di un defibrillatore DAE da parte del Comitato 10 Febbraio di Verbania, in collaborazione con Salvatore Ranieri e Paolo Azzi. Il dispositivo salvavita è stato dedicato alla memoria di Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile, e di Arnaldo Harzarich, maresciallo dei Vigili del Fuoco di Pola, vittima della tragedia delle foibe.

L’iniziativa rientra nel progetto “Soccorso sicuro”, illustrato in apertura da Salvatore Ranieri, che punta a cardioproteggere i distaccamenti dei Vigili del Fuoco della provincia del Verbano-Cusio-Ossola ancora sprovvisti di Dae. Si tratta del secondo defibrillatore donato dal Comitato 10 Febbraio nel territorio provinciale.

Il capo distaccamento di Santa Maria Maggiore, Maurizio Ruga, ha ringraziato per il gesto di attenzione e vicinanza, mentre Fabio Volpe, presidente del Comitato 10 Febbraio di Verbania, ha sottolineato il valore del ricordo e dell’azione concreta per “curare cuore e anima”.

Il vicepresidente Francesco Sirtori ha letto un messaggio inviato dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che ha espresso apprezzamento per l’impegno quotidiano degli operatori e dei volontari, accompagnando il testo con un messaggio autografo di elogio e incoraggiamento.

Nel suo intervento, Sirtori ha inoltre ricordato le figure di Norma Cossetto e Arnaldo Harzarich, esempi di coraggio e dedizione, sottolineando l'importanza della memoria storica accanto alla responsabilità civile.

A concludere la cerimonia è stato il saluto di Paolo Azzi, presidente dell’associazione CorriAmo per un sorriso, prima del tradizionale momento conviviale con le partite di calcio dedicate ai più piccoli.