Settimana d’oro per Sport Project VCO tra podi nazionali, titoli europei e convocazioni azzurre

Settimana ricca di successi e riconoscimenti per Sport Project VCO, che conferma il proprio valore ai massimi livelli dell’atletica leggera e della corsa in montagna. Pietro Ruga, al primo anno nella categoria Junior, ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nei 3000 metri piani ai Campionati Italiani Allievi-Juniores-Promesse andati in scena a Grosseto. Una gara condotta con coraggio e intelligenza tattica, che ha visto Pietro salire sul terzo gradino del podio nazionale, segnando un risultato di grande prestigio. Benedetta Broggi ha scritto un’altra pagina memorabile conquistando il titolo di campionessa europea nella disciplina Vertical ai Campionati Europei FISky. La portacolori del team ha poi chiuso quinta nella SkyRace, confermando il suo livello tra le migliori specialiste continentali.

Sempre nella corsa in montagna, lo skyrunner e scialpinista Damiano Lenzi ha brillato al Restonica Trail, tappa del circuito by UTMB svoltasi in Corsica, chiudendo con un prestigioso secondo posto assoluto in una gara tecnica e di alto livello internazionale.

Infine, grandi soddisfazioni anche tra i più giovani: Peter Bettoli, Filippo Piumarta e Christian Suini sono stati convocati nella nazionale italiana per i prossimi Campionati Mondiali Youth di Skyrunning Fisky, in programma al Gran Sasso – Fonte Cerreto (AQ). Un’opportunità di crescita e confronto mondiale che premia il talento e l’impegno dei tre giovani atleti. Da segnalare inoltre la splendida doppietta firmata Sport Project VCO al Summer Tour del Monscera: Roberto Giacomotti ha conquistato la vittoria assoluta, seguito dal compagno di squadra Thomas Floriani, che ha chiuso al secondo posto. Domenica Thomas si è imposto nella Luseavis Race seguito dal compagno di squadra Matteo Fodrini.