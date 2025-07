Liuc Cup: il golf protagonista in uno scenario doc

Una competizione al top, in uno scenario speciale.

Giovedì 10 luglio si svolgerà la Liuc Cup Pro Am, una gara di golf di alto livello nella cornice del Golf Club di Castelconturbia, in provincia di Novara. Prenderanno parte all'evento ben 35 squadre provenienti da Lombardia e Piemonte: ciascuna è capitanata da un professionista PGA (Professional Golfers' Association, ndr) con tre giocatori non professionisti.

La gara è organizzata da Liuc Sport SSD, guidata dal presidente Toto Bulgheroni di Varese e vi partecipano anche diversi studenti dell'ateneo di Castellanza, che sono anche già iscritti al campionato universitario di golf. Patrocinato da Confindustria Varese e Confindustria Varese, questo prestigioso evento sportivo è davvero un lavoro di squadra.

«Un grazie particolare - sottolinea infatti il presidente della Liuc Riccardo Comerio - a Bruno Ronchi gran patron della Agenzia 101 del gruppo ALLIANZ che ha creduto nel progetto universitario con gli altri sponsor di grande livello hanno permesso questa importante manifestazione sportiva».