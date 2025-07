Ossola Events Festival: partecipazione record e grande successo FOTO

Sabato 19 luglio lo Stadio Felino Poscio si è trasformato nel cuore pulsante della festa più grande dell’estate. L’Ossola Events Festival ha richiamato migliaia di persone, tra musica, tornei sportivi,food e uno spettacolo pirotecnico che ha emozionato tutti. Dalla mattina con i tornei, fino a notte fonda con sette dj sul palco, effetti speciali e fuochi d’artificio, è stata una giornata che difficilmente dimenticheremo. Per garantire la sicurezza, vista l’affluenza altissima, abbiamo deciso di chiudere l’evento con mezz’ora di anticipo. Una scelta nostra, presa con responsabilità. Vogliamo dire grazie a chi ci ha aiutato a rendere tutto possibile: alle Forze dell’Ordine, al servizio ambulanza, al Gruppo Biker, agli Aib per la gestione antincendi, e ai gestori dello stadio, per la disponibilità e il supporto. “Tre anni fa non c’era nulla. Oggi migliaia di persone scelgono di vivere con noi queste emozioni. È il frutto della passione, del rispetto e della voglia di fare qualcosa di bello, insieme.”