Successo a Folsogno per gli Antichi Mestieri FOTO

Tante gente per una serata pienamente riuscita. Viene archiviata nel migliore dei modi l’iniziativa “Antichi mestieri”, organizzata sabato a Folsogno dalla Pro Loco e gli Alpini di Re. “La serata è stata un successo, moltissimi sono stati i visitatori, non solo turisti ma anche gente della zona. Tutti – spiega il presidente della Pro loco, Stefano Valenti - hanno apprezzato moltissimo le postazioni, dove i nostri figuranti hanno messo in scena appunto i mestieri di una volta o, meglio ancora, i mestieri come venivano svolti una volta, con moltissimi oggetti risalenti ad altre epoche. Molto gradito anche il percorso gastronomico, con piatti tipici del territorio. Sono giunti tantissimi complimenti da parte dei visitatori che, per una sera, hanno vissuto lo spirito di un tempo in cui la gente viveva più semplicemente, ma per questo era forse più felice”. L’evento è stato organizzato grazie all’importante apporto di diverse associazioni: delegazione Punto Croce Valle Vigezzo; Amici della Montagna; Arte in atelier; SerenArt di Serena Guerra; i piccoli rüsca; fisarmoniche vigezzine; associazione culturale Valle dei Bagni; antico coro vigezzino.