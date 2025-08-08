Al Passo San Giacomo l’incontro tra le comunità di Formazza e Bedretto

Torna anche quest’anno, sabato 9 agosto, il tradizionale incontro tra le comunità di Formazza e Bedretto, che si svolgerà al Passo San Giacomo, al confine tra la Val Formazza (Italia) e la Valle Bedretto (Svizzera).

L’appuntamento, promosso dal Comune di Formazza in collaborazione con il Comune di Bedretto, rappresenta da anni un momento di incontro tra le due vallate, legate da antichi rapporti culturali e storici.

La giornata si svolgerà in alta quota, in un contesto naturale di grande valore paesaggistico. I partecipanti potranno raggiungere il passo a piedi e pranzare insieme con il proprio pranzo al sacco, in un clima di condivisione e rispetto reciproco.

L’iniziativa è aperta a tutti, in particolare a escursionisti, residenti e visitatori interessati a vivere un’esperienza all’aperto, lungo un percorso che unisce natura, storia e tradizione. È consigliato un abbigliamento adeguato all’escursione in montagna.