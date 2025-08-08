"MeMo, Memorie e Montagne", ultimi appuntamenti estivi all'UniversiCà di Druogno

Ultimi appuntamenti dell’estate per "MeMo – Memorie e Montagne", la rassegna promossa dalla Fondazione UniversiCà di Druogno, ospitata presso il polo museale dell’ex colonia estiva.

Sabato 9 agosto, alle 16.00, è in programma una conferenza dal titolo “Manga tra emozioni ed estetica kawaii”. A condurla sarà l’antropologo Luca Ciurleo, che illustrerà le ragioni alla base del grande successo del fumetto giapponese a livello globale.

Sabato 16 agosto, sempre alle 16.00, l’ultimo incontro della stagione, dedicato al tema dell’acqua. L’evento prevede una degustazione guidata di acque minerali, accompagnata dall’intervento di un sommelier dell’acqua proveniente dalla Scuola Italiana Sommelier di Milano. La partecipazione è gratuita.

Il polo museale resterà aperto tutti i giorni fino al 17 agosto dalle 14.00 alle 18.00, e sarà visitabile anche nei weekend del 23 e 30 agosto, con lo stesso orario pomeridiano.