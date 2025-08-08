 / Top News

Top News | 08 agosto 2025, 17:10

Sciolto Consiglio regionale Calabria dopo le dimissioni di Occhiuto

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Il Consiglio regionale della Calabria è stato ufficialmente sciolto oggi, dopo aver preso atto delle dimissioni del presidente della Regione, Roberto Occhiuto.A conclusione della seduta, il presidente dell'assemblea, Filippo Mancuso, ha sciolto l'assise. -foto Ipa Agency - (ITALPRESS).

Agenzia Italpress

