Sciolto Consiglio regionale Calabria dopo le dimissioni di Occhiuto

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Il Consiglio regionale della Calabria è stato ufficialmente sciolto oggi, dopo aver preso atto delle dimissioni del presidente della Regione, Roberto Occhiuto.A conclusione della seduta, il presidente dell'assemblea, Filippo Mancuso, ha sciolto l'assise. -foto Ipa Agency - (ITALPRESS).
venerdì 08 agosto
