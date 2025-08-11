Disperso tra Cusio e Ossola: ricerche in corso per un 35enne dell’Alessandrino

Sono iniziate nella serata di lunedì 11 agosto le operazioni di ricerca nei boschi e sui sentieri tra il Cusio e l’Ossola per rintracciare un escursionista 35enne originario della provincia di Alessandria, scomparso da diverse ore.

L’allarme è partito dalla madre, che non riuscendo più a mettersi in contatto con il figlio ha avvisato il 112. La segnalazione è stata poi trasmessa al Comando del Verbano Cusio Ossola.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava compiendo un’escursione in solitaria: era partito dalla località Forno, in valle Strona, con l’intenzione di attraversare i sentieri fino a valle Anzasca, dove lo attendeva in serata, nella località Gurva di Calasca, la locanda del Tiglio. Da questa mattina, però, non ha più dato notizie e all’albergo dove avrebbe dovuto pernottare non si è mai presentato.

Le ricerche coinvolgono squadre del Soccorso alpino di Omegna, Macugnaga e Villadossola, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Domodossola e i vigili del fuoco. Tra le ipotesi, non si esclude che l’escursionista possa essersi rifugiato in uno dei bivacchi presenti lungo il percorso, in zone prive di copertura telefonica, a causa di stanchezza o difficoltà improvvise.

I soccorritori stanno controllando per prima cosa proprio questi punti di riparo in quota, nella speranza di rintracciarlo al più presto.